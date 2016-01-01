Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Майский снегопад прошёл в Барнауле

Майский снегопад прошёл в Барнауле

Автор:
baitmen
Дата публикации:
14:10
  • 14
  • 0

2 мая в Барнауле. Все уже на летней резине. Дороги заметены снегом.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
14:08 | Denis-80
В Кемерово прошёл майский снег
15 0
14:00 | minochkin
Снегопад в Горном Алтае
16 0
13:54 | targitaj
Сильный снегопад прошёл в Новосибирске
18 0
13:11 | Иван Иванович
Майский снег прошёл в Алтайском крае
43 0
08:26 | kolerov.pavel
Снова пришла зима в Барнаул