Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мобильная библиотека теперь доступна и на МЦК

Мобильная библиотека теперь доступна и на МЦК

Автор:
Uwis
Дата публикации:
08:24
  • 0
  • 0

200 электронных книг доступны теперь для бесплатного скачивания в вестибюлях некоторых станций МЦК.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 1
08:21 | Сергей Меликян
На Севастопольском проспекте сгорел рейсовый автобус
29 0
01.05 00:31 | Uwis
С 1 мая интервалы движения поездов на Московском центральном кольце в час пик сократятся до пяти минут
53 2
08.12.2016 13:12 | Uwis
На трех московских вокзалах заработали мобильные библиотеки