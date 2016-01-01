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В Новосибирске 1 мая шел снег

Автор:
Alexander Pogulyaev
Дата публикации:
08:25
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В Новосибирске в ночь с 1 на 2 мая шел снег.

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