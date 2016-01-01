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Дорога как стиральная доска на Тенькинской трассе на Колыме

Автор:
Lik12
Дата публикации:
14:34
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Дорога как стиральная доска на Тенькинской трассе на Колыме. Скорость проезда по трассе упала вдвое.

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