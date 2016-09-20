Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Севастопольском проспекте сгорел рейсовый автобус

На Севастопольском проспекте сгорел рейсовый автобус

Автор:
Сергей Меликян
Дата публикации:
08:21
  • 1
  • 1

На юго-западе Москвы на Севастопольском проспекте сгорел рейсовый автобус.

  • 1
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    08:24
    Всё бы ничего, но это троллейбус.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
08:24 | Uwis
Мобильная библиотека теперь доступна и на МЦК
54 0
01.05 22:40 | Иван Шиянов
Пожар на многоуровневой парковке на западе столицы
29 0
27.04 23:57 | LaimeLaim
Вечерний дождь на юго-западе столицы
197 2
30.04 17:28 | denis947
Автобус, уходя от столкновения, врезался в столб на Люблинской улице
308 3
20.09.2016 18:03 | AlTeg()
Строительный автокран опрокинулся на стройплощадке на Севастопольском проспекте в Москве