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Снегопад в Горном Алтае

Автор:
minochkin
Дата публикации:
14:00
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Снегопад в Горном Алтае, температура опустилась ниже нуля.

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