Жаркое и солнечное утро в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:14

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Уже с утра в столице +22С, светит солнце, по небу проплывают облака. Сегодня еще горожане могут понежиться на солнышке, а вот к вечеру слегка похолодает.