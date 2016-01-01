Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кудымкарский Водоканал сливает нечистоты в обход очистных сооружений в Пермском крае

Кудымкарский Водоканал сливает нечистоты в обход очистных сооружений в Пермском крае

Автор:
PermyakKomi
Дата публикации:
13:57
  • 0
  • 0

Кудымкарский Водоканал сливает нечистоты в реку Иньву, в обход очистных сооружений в Пермском крае.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
01.05 10:15 | msterr55
Мусор в районе села Петрушино на Азовском море
23 0
26.04 14:41 | vit45
Сброс сточных вод в реку Псахе в Сочи
42 0
30.04 18:14 | Дмитрий Бузмаков
Село в Пермском крае отрезано от остального мира
28 0
24.04 13:12 | Алексей
Вода подтапливает тротуары и лестницу, минуя ливневые стоки в городе Первоуральске Свердловской области
102 0
16.04 16:26 | PermyakKomi
В Кудымкаре нечистоты выливаются из колодца