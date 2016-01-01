Кудымкарский Водоканал сливает нечистоты в обход очистных сооружений в Пермском крае

Автор: PermyakKomi Дата публикации: 13:57

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Кудымкарский Водоканал сливает нечистоты в реку Иньву, в обход очистных сооружений в Пермском крае.