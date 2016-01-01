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Сильный снегопад прошёл в Новосибирске

Автор:
targitaj
Дата публикации:
13:54
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В ночь с первого на второе мая, в Новосибирске прошёл сильный снегопад. Падающие снежинки были размером с пятирублёвую монету.

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