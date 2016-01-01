На Воробьёвых горах готовятся к летнему сезону

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:16

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На Воробьёвых горах готовятся к летнему сезону: расставляю жезлонги, чтобы гости столицы и горожане могли приятно провести время и отдохнуть.