Мусорная куча образовалась в парковой зоне в городе Рыбинске

Автор: Chief Дата публикации: 13:46

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Мусорная куча образовалась в парковой зоне в городе Рыбинске. При входе в парк стоит щит с правилами поведения в парке.