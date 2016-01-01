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Мусорная куча образовалась в парковой зоне в городе Рыбинске

Автор:
Chief
Дата публикации:
13:46
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Мусорная куча образовалась в парковой зоне в городе Рыбинске. При входе в парк стоит щит с правилами поведения в парке.

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