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Местные власти отреагировали на разбитый выезд с подстанции скорой помощи в Петропавловск-Камчатском

Автор:
kov49mr
Дата публикации:
13:41
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На четвёртый день после публикации первого репортажа, около станции появился трактор с ковшом, поелозил по ямам и немного подправил один из выездов со скорой помощи. Может это не совпадение с сезонной очисткой города от снега? Предыдущие годы администрация, наши работники, я лично, неоднократно обращались по этому поводу к городским и областным властям. Получали отписки типа "Я не я и лошадь не моя. (проспект Королёва в этом месте федеральная трасса и в юрисдикции Хабаровска).

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