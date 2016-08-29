Местные власти отреагировали на разбитый выезд с подстанции скорой помощи в Петропавловск-Камчатском

Автор: kov49mr Дата публикации: 13:41

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На четвёртый день после публикации первого репортажа, около станции появился трактор с ковшом, поелозил по ямам и немного подправил один из выездов со скорой помощи. Может это не совпадение с сезонной очисткой города от снега? Предыдущие годы администрация, наши работники, я лично, неоднократно обращались по этому поводу к городским и областным властям. Получали отписки типа "Я не я и лошадь не моя. (проспект Королёва в этом месте федеральная трасса и в юрисдикции Хабаровска).