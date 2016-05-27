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В Томске прошёл майский снег

Автор:
torber
Дата публикации:
13:13
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Выпадение снега 2-го мая в Томске.

  • 11
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Комментарии (0)

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