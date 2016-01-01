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Снегопад с сильным ветром прошёл в Красноярском крае

Автор:
ilya020202
Дата публикации:
15:52
  • 37
  • 0

Снегопад с сильным ветром прошёл в Красноярском крае.

  • 37
  • 0

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