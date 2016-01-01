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Майский снегопад прошёл в Кемерово

Автор:
12345a
Дата публикации:
15:54
  • 38
  • 0

Снегопад в начале мая, вместо первой весенней грозы прошёл в Кемерово.

  • 38
  • 0

Комментарии (0)

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