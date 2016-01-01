Пожар гостиницы-ресторана в Красноярске

Автор: Дмитрий Пашутин Дата публикации: 15:08

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2 мая в 14:30 произошло возгорание стройки гостиницы-ресторана. Более 3 часов пожарные не могли справиться с огнём. О пострадавших не сообщается.