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Пожар гостиницы-ресторана в Красноярске

Автор:
Дмитрий Пашутин
Дата публикации:
15:08
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2 мая в 14:30 произошло возгорание стройки гостиницы-ресторана. Более 3 часов пожарные не могли справиться с огнём. О пострадавших не сообщается.

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