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Главная  /  Репортажи  /  В "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура — вишня Саржента

В "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура — вишня Саржента

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:06
  • 16
  • 0

В "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура — вишня Саржента, или вишня сахалинская, с нежными розовыми цветками.

  • 16
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