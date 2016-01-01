В "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура — вишня Саржента

Автор: Uwis Дата публикации: 15:06

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В "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура — вишня Саржента, или вишня сахалинская, с нежными розовыми цветками.