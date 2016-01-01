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Проблемы с водоснабжением жителей домов в городе Юрюзань Челябинской области

Автор:
Arrsi17
Дата публикации:
16:11
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В городе Юрюзань, в доме по улице Ильи Тараканова уже около года напор воды оставляет желать лучшего. Пару дней назад, одновременно с неожиданным прекращением отопительного сезона в доме практически перестала идти холодная вода. Напора не хватает чтобы помыть посуду, а уж помыться и постирать и подавно. ЖКХ и сантехники разводят руками и не знают что делать, в администрации нет денег и нет подрядчиков. А что остается делать простым жителям?! Ходить за водой в колонку и греть воду в кастрюлях.

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