Проблемы с водоснабжением жителей домов в городе Юрюзань Челябинской области

Автор: Arrsi17 Дата публикации: 16:11

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В городе Юрюзань, в доме по улице Ильи Тараканова уже около года напор воды оставляет желать лучшего. Пару дней назад, одновременно с неожиданным прекращением отопительного сезона в доме практически перестала идти холодная вода. Напора не хватает чтобы помыть посуду, а уж помыться и постирать и подавно. ЖКХ и сантехники разводят руками и не знают что делать, в администрации нет денег и нет подрядчиков. А что остается делать простым жителям?! Ходить за водой в колонку и греть воду в кастрюлях.