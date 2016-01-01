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Несколько частных домов горят в деревне Зайцево в Одинцовском районе

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
16:54
  • 84
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Несколько частных домов горят в деревне Зайцево в Одинцовском районе Московской области.

  • 84
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