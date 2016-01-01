Экологическая катастрофа в Малаховке

Автор: VolandisK Дата публикации: 17:59

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11.04 уже выкладывался видео ролик после чего в 6.00 утра 12.04 все убрали и было обещано что свалку ликвидируется полностью и будет перенесена в срок до 30.04 на другую улицу. По распоряжению Губернатора МО. На этом я так понимаю все закончилось и Малаховская администрация просто забросила обещания и требования. На улице жара вонь просто ужасная, сотрудники Водоканала выбегают с требованием не выбрасывать мусор, но их просто игнорируют. Будем обращаться в прокуратуру МО.