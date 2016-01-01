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Вот такая весна на трассе Р256 (Чуйский тракт)

Автор:
Stepan Trufanov
Дата публикации:
23:37
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Ночью выпал снег толщиной 7-10 см, потом все растаяло к обеду, но погода лучше не стала, идёт снег с градом и дождём ,видимость на дороге 100 метров.

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Комментарии (0)

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