Вот такая весна на трассе Р256 (Чуйский тракт)

Автор: Stepan Trufanov Дата публикации: 23:37

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Ночью выпал снег толщиной 7-10 см, потом все растаяло к обеду, но погода лучше не стала, идёт снег с градом и дождём ,видимость на дороге 100 метров.