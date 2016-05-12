Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершилась реконструкция Даниловского рынка

Завершилась реконструкция Даниловского рынка

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:56
  • 66
  • 0

На юге Москвы после реконструкции открылся Даниловский рынок. Даниловский рынок после реставрации превратился в целый гастрономический город. Реконструкция длилась больше года, но торговля не останавливалась ни на один день, так что посетители своими глазами могли наблюдать, как меняется рынок. Полы, перекрытия, система вентиляции, освещение — все новое. Расширили и ассортимент. На Даниловском можно купить практически все — от домашнего молока и сметаны до камчатских крабов и самых разных фруктов. Продукцию везут со всей России — из Тамбовской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Липецкой областей и Краснодарского края. Пожалуй, одно из самых любимых мест посетителей — балкон. Раньше здесь был склад, теперь стоят столики и стулья, где можно посидеть и передохнуть. Отсюда открывается прекрасный вид на весь рынок. Изменилась только начинка — исторический облик здания остался прежним. Сохранили стеклянный купол и складчатую крышу. Один из старейших рынков в Москве теперь ещё и самый современный. Никакого намёка на стихийные базары 90-х, хаос и антисанитария ушли в прошлое. За последние несколько лет преобразования коснулись всех рынков Москвы. Они стали полноценными культурными пространствами, где можно не только вкусно поесть, но и хорошо провести время — здесь регулярно проводят кулинарные мастер-классы, сезонные ярмарки и фестивали.

  • 66
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
20:40 | Uwis
Черепахи и карпы «Аптекарского огорода» переехали под открытое небо
631 2
02:54 | denis947
Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП на 32 км МКАД
200 0
12.05.2016 16:44 | tim777
Инсталляция Джоконды из жевательной резинки появилась в сквере на Павловской улице