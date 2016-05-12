Завершилась реконструкция Даниловского рынка

Автор: tim777 Дата публикации: 20:56

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На юге Москвы после реконструкции открылся Даниловский рынок. Даниловский рынок после реставрации превратился в целый гастрономический город. Реконструкция длилась больше года, но торговля не останавливалась ни на один день, так что посетители своими глазами могли наблюдать, как меняется рынок. Полы, перекрытия, система вентиляции, освещение — все новое. Расширили и ассортимент. На Даниловском можно купить практически все — от домашнего молока и сметаны до камчатских крабов и самых разных фруктов. Продукцию везут со всей России — из Тамбовской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Липецкой областей и Краснодарского края. Пожалуй, одно из самых любимых мест посетителей — балкон. Раньше здесь был склад, теперь стоят столики и стулья, где можно посидеть и передохнуть. Отсюда открывается прекрасный вид на весь рынок. Изменилась только начинка — исторический облик здания остался прежним. Сохранили стеклянный купол и складчатую крышу. Один из старейших рынков в Москве теперь ещё и самый современный. Никакого намёка на стихийные базары 90-х, хаос и антисанитария ушли в прошлое. За последние несколько лет преобразования коснулись всех рынков Москвы. Они стали полноценными культурными пространствами, где можно не только вкусно поесть, но и хорошо провести время — здесь регулярно проводят кулинарные мастер-классы, сезонные ярмарки и фестивали.