Причал возле Парка Горького подтопило из-за разлива Москвы-реки

Автор: tim777 Дата публикации: 20:30

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Накануне поступила информация и затоплении ряда набережных в районе Воробьёвых гор, а также территория парка Фили. Известно, что причиной стали обильные дожди, которые шли в столице ещё совсем недавно. На Рублёвской плотине произвели плановый сброс, но поскольку из-за осадков уровень воды в ней был выше, Москва-река разлилась. Сегодня соответствующие эксплуатационные службы работали по ликвидации последствия подтоплений, однако ещё в некоторых местах они сохранились. Так, на Пушкинской набережной возле причала "Парк Горького" уровень воды ещё заметно выше, так что край причала находится под водой.