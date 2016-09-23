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Причал возле Парка Горького подтопило из-за разлива Москвы-реки

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:30
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Накануне поступила информация и затоплении ряда набережных в районе Воробьёвых гор, а также территория парка Фили. Известно, что причиной стали обильные дожди, которые шли в столице ещё совсем недавно. На Рублёвской плотине произвели плановый сброс, но поскольку из-за осадков уровень воды в ней был выше, Москва-река разлилась. Сегодня соответствующие эксплуатационные службы работали по ликвидации последствия подтоплений, однако ещё в некоторых местах они сохранились. Так, на Пушкинской набережной возле причала "Парк Горького" уровень воды ещё заметно выше, так что край причала находится под водой.

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