Черепахи и карпы «Аптекарского огорода» переехали под открытое небо

Автор: Uwis Дата публикации: 20:40

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Японские карпы кои, красноухие черепахи и подросшие осетровые рыбы переехали на «летние квартиры» после зимовки в оранжереях.