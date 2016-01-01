2 мая стал самым тёплым днём с начала года

Автор: tim777 Дата публикации: 20:28

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Самым теплым днем в Москве с начала текущего года стало 2 мая. Температура воздуха прогрелась к 15:00 до 25,5 градуса. Предыдущий температурный максимум года был зафиксирован 1 мая, когда столбики термометра поднялись до 24,8 градуса. Абсолютный рекорд для 2 мая был установлен в 1977 году и составил 28,2 градуса. С 3 мая в столице начнет холодать. Днем 3 мая температура воздуха прогреется лишь до 13–15 градусов тепла. В ночь на 4 мая в столице похолодает до одного градуса выше ноля, а днем температура составит всего плюс восемь градусов. В четверг возможны небольшие осадки. В ночь на 5 мая температура может опуститься до ноля, но днем будет теплее – до плюс 11 градусов.