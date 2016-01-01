Работа коммунальных служб по очистке Воробьёвской набережной от грязи и мусора

Автор: tim777 Дата публикации: 20:26

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2 мая во второй половине дня на Воробьёвской набережной начались работы по очистке территории возле воды от скопившейся грязи и мусора. Напомним, что накануне на ряде набережных в районе Воробьёвых гор произошло подтопление из-за разлива реки. В результате часть набережной была скрыта под толщей воды. Позднее, специалисты пояснили, что подтопление связано с плановым сбросом воды на Рублёвской плотине. В результате этого уровень воды поднялся, так как за минувшую зиму и начало весны шли довольно интенсивные осадки. Позже уровень воды стал падать, а на набережных появился мусор и сухостой. Сегодня эксплуатационными службами проводятся работы по очистке береговой линии из-за произошедшего инцидента, чтобы в последствии горожане могли безопасно проводить свои выходные возле водоёма.