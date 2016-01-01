Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа коммунальных служб по очистке Воробьёвской набережной от грязи и мусора

Работа коммунальных служб по очистке Воробьёвской набережной от грязи и мусора

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:26
  • 10
  • 0

2 мая во второй половине дня на Воробьёвской набережной начались работы по очистке территории возле воды от скопившейся грязи и мусора. Напомним, что накануне на ряде набережных в районе Воробьёвых гор произошло подтопление из-за разлива реки. В результате часть набережной была скрыта под толщей воды. Позднее, специалисты пояснили, что подтопление связано с плановым сбросом воды на Рублёвской плотине. В результате этого уровень воды поднялся, так как за минувшую зиму и начало весны шли довольно интенсивные осадки. Позже уровень воды стал падать, а на набережных появился мусор и сухостой. Сегодня эксплуатационными службами проводятся работы по очистке береговой линии из-за произошедшего инцидента, чтобы в последствии горожане могли безопасно проводить свои выходные возле водоёма.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
20:30 | tim777
Причал возле Парка Горького подтопило из-за разлива Москвы-реки
10 0
20:27 | tim777
Работы по очистке акватории Москвы-реки от грязи и мусора