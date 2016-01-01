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Пруд в Ясном проезде благоустроят

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:25
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К летнему сезону в пяти округах Москвы приведут в порядок пруды. На северо-востоке столицы в список попал лишь пруд в Ясном проезде. Здесь подрядчику нужно будет очистить водоём, выполнить ремонт, привести в порядок газон, высадить цветники, деревья и кустарники. Благоустройство ожидает следующие водоёмы: Большой городской, Большой Очаковский, Коптевский пруды и Чёрное озеро. Подрядчиков выберут на торгах. Аукционы пройдут в мае.

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