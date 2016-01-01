Фотовыставка "Ветеран Великой Отечественной моей семьи" на Большой Ордынке

Автор: tim777 Дата публикации: 20:24

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В канун праздника Великой Победы в Госкорпорации "Росатом" на протяжении 3 лет проводилась фотовыставка "Ветеран Великой Отечественной моей семьи". Это фотографии, письма и документы из семейных архивов работников атомной отрасли, и это такая же дань памяти как и акция "Бессмертный полк", которую подхватили люди во всех уголках нашей страны. В предыдущие годы фотовыставка проходила в здании Госкорпорации. В этом году сотрудники ведомства решили сделать её открытой и поделится своей памятью с москвичами и гостями столицы. День Победы - очень важный дорогой и трогательный праздник для большинства российских семей, в каждой из которых есть или были участники ВОВ. В далёком 1945 году они со слезами встречали Победу, заслуженную огромной ценой. Сегодня мы, их потомки, помним и гордимся не только общим подвигом нашего народа, но и вкладом в Великую Победу членов своей семьи. Помнить и говорить о каждом участнике ВОВ - дань любви и уважения тем, кто сражался в той войне, ради нас с вами.