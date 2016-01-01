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Снегопад в Красноярске

Автор:
Павел Митковский
Дата публикации:
20:34
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В Красноярске пошёл снегопад. За 2 часа выпало сантиметров 20 снега. Утром будет коллапс.

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