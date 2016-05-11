Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Столицу украшают ко Дню Победы

Столицу украшают ко Дню Победы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:40
  • 17
  • 0

Столицу начинают украшать ко Дню Победы.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
22:43 | LaimeLaim
Модернизация выхода на станции метро "Сходненская"
172 0
11.05.2016 22:29 | Елена Миленькая
«Бесссмертный полк» в Санкт-Петербурге
26 0
02.04 18:57 | LaimeLaim
На Рождественке установили ярмарочные павильоны