Модернизация выхода на станции метро "Сходненская"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:43

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У одного из выходов со станции метро "Сходненская" ведутся работы по строительству крытого павильона над выходом из метро и облицовка его стеклом.