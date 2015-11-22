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Модернизация выхода на станции метро "Сходненская"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:43
  • 18
  • 0

У одного из выходов со станции метро "Сходненская" ведутся работы по строительству крытого павильона над выходом из метро и облицовка его стеклом.

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Комментарии (0)

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