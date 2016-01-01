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Авария на парковке торгового центра в Челябинске

Автор:
patap174
Дата публикации:
06:42
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  • 0

Приостановился на несколько секунд осмотреться куда встать на парковке, но сильно спешащий сзади решил обогнать. Результат на видео.

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Комментарии (0)

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