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Жители Красноярска радуются майскому снегопаду

Автор:
Сергей Крейнис
Дата публикации:
22:56
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Жители Красноярска радуются майскому снегопаду. Наш народ не победим.

  • 16
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