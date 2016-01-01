Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тысячи москвичей и гостей столицы уже посмотрели световое шоу "Письма Победы"

Тысячи москвичей и гостей столицы уже посмотрели световое шоу "Письма Победы"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:03
  • 17
  • 0

Тысячи москвичей и гостей столицы уже посмотрели световое шоу "Письма Победы". По завершению программы зрители аплодируют.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
00:54 | Uwis
С вечера 3 мая до окончания парада 9 мая Красная площадь будет закрыта для посетителей
13 0
00:28 | Uwis
Временное усиление конструкций подземных переходов станции метро "Охотный ряд"
186 2
29.04 22:55 | LaimeLaim
Предварительный показ светового шоу на фасаде Манежа в Москве "Письма Победы"