Первомайский снегопад в городе Кировске Мурманской области

Автор: Deb07 Дата публикации: 00:23

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Первомайский снегопад в городе Кировске Мурманской области. На улице метель и сугробы снега так и не таяли с зимы, никто их не вывозит.