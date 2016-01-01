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Первомайский снегопад в городе Кировске Мурманской области

Автор:
Deb07
Дата публикации:
00:23
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Первомайский снегопад в городе Кировске Мурманской области. На улице метель и сугробы снега так и не таяли с зимы, никто их не вывозит.

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