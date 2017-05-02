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Майский снегопад в городе Аскизе Республики Хакасия (фото)

Автор:
Анна Иптышева
Дата публикации:
04:21
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  • 0

Традиционный майский снег в городе Аскизе Республики Хакасия

  • 12
  • 0

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