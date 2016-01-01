Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Автор: Стрелец Дата публикации: 04:47

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Около двух часов ночи на 59 км внутренней стороне МКАД на западе Москвы столкнулись легковой автомобиль-такси и фура. Три человека погибли. Со слов свидетелей, грузовая фура выезжала с АЗС "Лукойл". Фура Scania, двигаясь в правом ряду по МКАД, притормозила, пропуская ее. В это время под Scania влетел легковой автомобиль-такси. Два пассажира и водитель погибли на месте. Пассажиры, предположительно молодая девушка и её мать. Прибывшие сотрудники МЧС, полиции перекрыли три правых полосы МКАД. Движение в месте ДТП затруднено. Причины и виновников ДТП устанавливает, прибывшая на место следственная группа.