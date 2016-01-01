Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Солнечный и прохладный день в столице

Солнечный и прохладный день в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:06
  • 4
  • 0

Солнечный и прохладный день в столице.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

454 1
04:47 | Стрелец
Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД
23 0
06:08 | Ирина Анжиганова
Снежное утро 3 мая в городе Аскизе Республики Хакасия
43 0
02.05 20:25 | Max_019
Пруд в Ясном проезде благоустроят
67 0
02.05 17:57 | trifan
Снег прошёл в городе Белово Кемеровской области