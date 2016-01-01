Короткое Сибирское лето 2017 года. Красноярск в снегу

Автор: Greening Дата публикации: 12:43

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Вот и закончилось короткое Сибирское лето 2017 года. Всего несколько дней простояла летняя погодка, но уже практически везде растаял снег и по Сибирским меркам почти можно было загорать. Еще вчера по всему региону полыхали пожары, но вид из окна утром 3 мая немного удивил даже бывалых. В ночь со 2-е на 3-е мая город Красноярск завалило снегом, температура вновь опустилась ниже нуля. Но Красноярцам не привыкать, за верхней одеждой и щетками для очистки от снега автомобилей далеко лезть не пришлось :)