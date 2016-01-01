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На трассе в Челябинске загорелась фура

Автор:
Putintsev.av
Дата публикации:
09:13
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В Челябинске на Троицком тракте возле газовой заправки горит фура "Пятёрочки". О пострадавших не сообщается.

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