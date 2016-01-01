ДТП нескольких автомобилей в районе Кунцево парализовало движение общественного транспорта

Автор: leonidpro Дата публикации: 09:17

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Рано утром на ул. Партизанской в районе дома 40 произошло серьёзное ДТП, автомобиль ВАЗ столкнулся с автомобилем Ford. Есть пострадавший, он госпитализирован прибывшей на место бригадой "скорой помощи", по предварительной информации это пассажир. В результате ДТП, движение по Партизанской улице было полностью перекрыто в обе стороны. Это вызвало сбой в движение общественного транспорта.