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ДТП нескольких автомобилей в районе Кунцево парализовало движение общественного транспорта

Автор:
leonidpro
Дата публикации:
09:17
  • 53
  • 1

Рано утром на ул. Партизанской в районе дома 40 произошло серьёзное ДТП, автомобиль ВАЗ столкнулся с автомобилем Ford. Есть пострадавший, он госпитализирован прибывшей на место бригадой "скорой помощи", по предварительной информации это пассажир. В результате ДТП, движение по Партизанской улице было полностью перекрыто в обе стороны. Это вызвало сбой в движение общественного транспорта.

  • 53
  • 1

Комментарии (1)

  • leonidpro
    09:26
    Движение открыли в 8:05
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