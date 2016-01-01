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Плохие дороги Курска

Автор:
Alex
Дата публикации:
12:41
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Плохие дороги Курска. Уже два месяца не могут отремонтировать участок дороги. Асфальт сняли ещё в марте. Видимо ждут зиму.

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