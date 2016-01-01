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Майский снег уже стал традиционным в Красноярске

Автор:
alianskanku
Дата публикации:
12:41
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В ночь на среду, 3 мая, в Красноярске выпал обильный снегопад – снежный покров местами достигает 20 см. Снегопад начался во вторник вечером и шел всю ночь. Мокрый снег поломал ветки деревьев. Часть из них упали на припаркованные автомобили, часть стали причиной обрыва электропроводов – несколько десятков домов остались без электричества, как в городе, так и в его пригородах. Дороги и тротуары также завалены снегом. Несмотря на работающую спецтехнику, на некоторых улицах города наблюдается затруднение движение транспорта.

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