Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Солнечно и прохладно сегодня в Москве

Солнечно и прохладно сегодня в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:09
  • 17
  • 0

Ледяной ветер заставил москвичей сегодня утеплиться, после шорт и маек многие одели куртки.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
12:30 | Uwis
К Дню Победы пригородные электрички украшают праздничными логотипами
14 0
12:43 | Greening
Короткое Сибирское лето 2017 года. Красноярск в снегу
18 0
11:33 | Uwis
На деревьях, высаженных по программе "Моя улица" у станции метро "Павелецкая", появились зеленые листья
21 0
09:06 | Max_019
Солнечный и прохладный день в столице