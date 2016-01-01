Последствия майского снегопада в Красноярске

Автор: Александр Усатенко Дата публикации: 12:41

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Больше 10 сантиметров снега выпало в минувшую ночь в Красноярске. Мокрый снег повалил деревья и кое-где оборвал провода.