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Устранение возгорания контейнера с мусором около Киевского вокзала

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:46
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На площади Киевского вокзала загорелся контейнер с мусором. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

  • 17
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