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Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке эвакуирована из-за угрозы взрыва

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:02
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3 мая днём в центре Москвы в районе Якиманка произошло ЧП. Здание Третьяковской галереи эвакуировано из-за угрозы взрыва. На место ЧП прибыли оперативные службы города: пожарный расчет, спасатели, полиция и бригада ЦЭМП. Часть Лаврушинского переулка около входа в галерею оцеплена сотрудниками полиции. Посетители и работники галереи выведены на улицу. В настоящее время на место происшествия прибыл кинолог с собакой для обследования помещений галереи на предмет наличия взрывчатых веществ.

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