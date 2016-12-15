Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке эвакуирована из-за угрозы взрыва
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 14:02
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3 мая днём в центре Москвы в районе Якиманка произошло ЧП. Здание Третьяковской галереи эвакуировано из-за угрозы взрыва. На место ЧП прибыли оперативные службы города: пожарный расчет, спасатели, полиция и бригада ЦЭМП. Часть Лаврушинского переулка около входа в галерею оцеплена сотрудниками полиции. Посетители и работники галереи выведены на улицу. В настоящее время на место происшествия прибыл кинолог с собакой для обследования помещений галереи на предмет наличия взрывчатых веществ.
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