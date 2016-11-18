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Легкоатлетическая эстафета "Люблинское кольцо 2017", посвящённая Дню Победы, проходит на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:30
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Традиционная легкоатлетическая эстафета «Люблинское кольцо» проходит в сквере у станции метро «Люблино». Эстафета посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней принимают участие сборные команды общеобразовательных учреждений района Люблино, составленные из семи юношей и трех девушек в возрасте 17 лет и моложе. – Десять участников каждой команды должны пробежать по двести метров, передавая на этапах эстафетную палочку. Победителя определят по лучшему времени, показанному командой. Лидеры получат кубок соревнований, призеров наградят медалями и грамотами.

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