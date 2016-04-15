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Аммониты найденные в чернозёме на улице Новочерёмушкинская в Москве в 2016 году

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:40
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Остатки тех самых аммонитов, которые я нашёл на улице Новочерёмушкинская в Москве год назад, когда снимал репортаж. На днях была новость, что такие аммониты были найдены в привезённом чернозёме на улице Щербаковская, у дома № 58А, что в районе Соколиная Гора, а не в соседнем районе Измайлово, как было указано в новостной статье. Сегодня я выезжал на улицу Щербаковскую к тому дому, но там чернозём уже разровняли, наверно, с неделю как, так как местами уже выросла трава и видно, что земля утрамбована не сегодня и не вчера. Но несмотря на это, люди там всё равно ищут аммониты.
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