Граффити, посвященное генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года открыли в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 16:47

20

20 0

3 мая 2017 года по адресу Волхонка, дом 5/6, стр. 4 состоялось торжественное открытие граффити, посвящённого величайшему полководцу, главнокомандующему русской армией во время Отечественной войны 1812 года, генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года. Перед открытием граффити выступил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.