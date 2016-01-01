Граффити, посвященное генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года открыли в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:47
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3 мая 2017 года по адресу Волхонка, дом 5/6, стр. 4 состоялось торжественное открытие граффити, посвящённого величайшему полководцу, главнокомандующему русской армией во время Отечественной войны 1812 года, генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года. Перед открытием граффити выступил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.
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