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Граффити, посвященное генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года открыли в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:47
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3 мая 2017 года по адресу Волхонка, дом 5/6, стр. 4 состоялось торжественное открытие граффити, посвящённого величайшему полководцу, главнокомандующему русской армией во время Отечественной войны 1812 года, генералу-фельдмаршалу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года. Перед открытием граффити выступил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

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